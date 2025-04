POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwei Pkw-Fahrer befuhren am Donnerstag, 24. April, gegen 21.40 Uhr, die Breite Straße in Hilfarth in Richtung Brachelen. Eine 27-Jährige Frau aus Hückelhoven fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf, dessen Fahrer an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt warten musste. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs vom Unfallort, ohne seine Personalien zu ...

