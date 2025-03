Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige E-Bikes entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch wurde bei der Eichsfelder Polizei angezeigt, dass aus einem Gartenhaus in der Urban-Gläsener-Straße zwei hochwertige E-Bikes entwendet worden sind. Unbekannte betraten die Gartenhütte in der zurückliegenden Zeit gewaltsam und bereicherten sich rechtswidrig an den gesicherten Fahrrädern des Herstellers Scott. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein blaues Contessa Aspect eRide 930 und ein grünes Sub Cross eRide 10 Men. Beide E-Mountainbike hatten einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise zur Tat oder den Aufenthalt der E-Bikes nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0071013

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell