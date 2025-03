LPI-NDH: Ödland in Brand geraten

Nordhausen (ots) - Eine 76-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag Opfer eines versuchten Raubdeliktes geworden. Die Frau hielt sich kurz vor 15 Uhr auf dem Bahnhofsgelände der Harzer Schmalspurbahn am Bahnhofsplatz auf, als sich ein bislang unbekannter Täter näherte. Der Unbekannte versuchte, die Handtasche der Frau zu entreißen, was jedoch misslang. Die 76-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sie kam ...

