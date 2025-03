Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Dingelstädt (ots)

Am Dienstag befuhr ein 78-Jähriger Autofahrer, gegen 16.15 Uhr, die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde in Richtung Dingelstädt. Auf Höhe des Abzweiges Kallmerode kam es zu einem Auffahrunfall mit dem davor befindlichen Pkw eines 53-Jährigen, der verkehrsbedingt an einer Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 53-Jährigen gegen ein weiteres davor befindliches Auto geschoben. An den drei Autos enstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Eine 75 Jahre alte Beifahrerin, die im Auto des 78-Jährigen mitfuhr, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Die Fahrbahn musste bis etwa 17.30 Uhr gesperrt werden.

