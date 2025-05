Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf getunter Simson

Mühlhausen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Sonntag um 14 Uhr einen Simson-Fahrer in der Wendewehrstraße. Der 18-Jährige führte sein Kleinkraftrad im Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verwies auf den Konsum von Cannabis und Amphetamin. Dem Heranwachsenden wurde zur Bestimmung der Konzentration eine Blutprobe entnommen. Um den Abtransport seiner Simson musste er sich keine Gedanken machen. Die Polizeibeamten stellten zusätzlich diverse technische Veränderungen zur Leistungsoptimierung fest und stellten das Fahrzeug sicher. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

