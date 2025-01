Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: VW beschädigt

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 25. Januar, 14 Uhr und dem 26. Januar, 16:35 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Osthofenstraße. Ein in Höhe der Hausnummer 29 abgestellter grauer VW Golf wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

