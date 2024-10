POL-PDKL: Diebstahl eines E-Scooter

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Am Montagabend kam es auf einem Parkplatz an der B48 zwischen Alsenz und Oberndorf zu einem Mülleimerbrand. Die Flammen wurden von der Feuerwehr Alsenz schnell gelöscht, so dass ein größerer Schaden verhindert wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Brandursache könnte jedoch auch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe gewesen sein. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit dem ...

mehr