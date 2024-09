Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Flüchtiger Unfallverursacher ermittelt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagabend konnte eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "In der Kummel" geklärt werden. Der Unfallverursacher fuhr gegen 23:45 Uhr beim Einparken in einer Hofeinfahrt gegen den Pfeiler einer Doppelgarage. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Hinweise aus der Nachbarschaft und weitere Ermittlungen konnte ein 35-jähriger Mann als Fahrer ermittelt werden. Dieser erschien dann nochmal am Unfallort und gab an, Bremse und Gas verwechselt zu haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr wurde die Garagendecke bis zur abschließenden Beurteilung der Statik gestützt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell