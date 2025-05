Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Smartphone-Geschäft ++ Rosengarten/Eckel - trotz Trockenheit Lagerfeuer entzündet, Feuerwehr musste Flächenbrand löschen ++ u. w. M.

Winsen (ots)

Einbruch in Smartphone-Geschäft

Heute, 14.5.2025, gegen 3:15 Uhr, wurde die Polizei in die Plankenstraße gerufen. Anwohner hatten wenige Minuten zuvor die Alarmanlage des dortigen Tele-Shops gehört und den Notruf abgesetzt. Die Täter hatten das Glaselement der Eingangstür aufgebrochen und anschließend innerhalb weniger Sekunden einige Smartphones, die auf dem Verkaufstresen ausgestellt waren, an sich genommen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Nordertorstraße.

Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Rosengarten/Eckel - trotz Trockenheit Lagerfeuer entzündet, Feuerwehr musste Flächenbrand löschen

Am Buenser Weg, im Waldstück Mergelkuhle, kam es am Dienstagabend, 13.5.2025, gegen 17.00 Uhr zu einem Einsatz für die Feuerwehr. Ein Anwohner hatte Feuerschein in dem Waldstück gesehen und die Rettungskräfte verständigt. Der Zeuge sah noch zwei Jugendliche, die sich mit einem E-Scooter von der Brandstelle entfernten.

Durch ein Lagerfeuer, das auf das umliegende trockene Unterholz übergegriffen hatte, breitete sich das Feuer auf rund 20 Quadratmetern aus. Die Flammen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Eckel gelöscht.

Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die weitere Angaben machen können. Die Telefonnummer lautet 04105 6200.

Winsen - Polizisten getreten und gekratzt

Eine 35-jährige Frau hat am Dienstag, 13.5.2025, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 19:20 Uhr meldeten Anwohner am Bahnhofsplatz eine augenscheinlich obdachlose Frau, die sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses einrichten wollte. Nachdem sie von den Bewohnern angesprochen wurde, verließ die Frau das Haus und begann, vor der Tür ein Zelt aufzubauen. Die Beamten sprachen die 35-jährige an und wollten ihre Personalien überprüfen. Hierbei trat sie nach den Beamten und kratzte einen Polizisten im Gesichtsbereich. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.

Nachdem ihre Identität festgestellt worden war, wurde sie nach Einleitung eines Strafverfahrens von der Dienststelle entlassen. Für den Bereich des Bahnhofsplatzes erhielt die Frau einen Platzverweis.

Seevetal/Maschen - Badegäste belästigt

Am See im Maschener Moor ist gestern, 13.5.2025, ein 28-jähriger Mann in Gewahrsam genommen worden. Der Mann hatte sich am Nachmittag im FKK-Bereich des Badesees aufgehalten und andere Gäste belästigt, in dem er an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Als die Beamten auf den Mann trafen, zeigte er sich aggressiv und unkooperativ. Aufgrund seines Gesamtverhaltens und des hohen Alkoholisierungsgrades von über zwei Promille wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

