POL-WL: Ackerschlepper gestohlen ++ Seevetal/Maschen - PKW-Diebstahl ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Seniorin bestohlen ++ Toppenstedt/A7 - Unfall nach Sekundenschlaf

Buchholz/Vaensen (ots)

Ackerschlepper gestohlen

Von einem Hof an der Dibberser Straße haben Diebe in der Zeit zwischen Freitagmorgen, 9.5.2025, und Montag, 12.5.2025, 16:00 Uhr einen Deutz-Fahr Ackerschlepper im Wert von rund 100.000 EUR gestohlen. Der grüne Schlepper stand im hinteren Bereich des Hofes. Die Täter starteten das Fahrzeug auf unbekannte Weise, schichteten anschließend mit Erde, Holzbalken und Paletten eine Rampe auf und fuhren über diese den Schlepper auf einen Anhänger oder LKW, um ihre Beute abzutransportieren.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu kontaktieren.

Seevetal/Maschen - PKW-Diebstahl

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmittag, kam es an der Alten Bahnhofstraße zu einem PKW-Diebstahl. Die Täter hatten den an der Straße abgestellten grauen Audi A4 Avant auf unbekannte Weise geöffnet und davongefahren. Der Schaden wird auf rund 32.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz/Holm-Seppensen - Seniorin bestohlen

In Holm-Seppensen haben zwei Frauen gestern, 12.05.2025, eine Seniorin bestohlen. Die 81-Jährige hatte gegen 16:20 Uhr im Penny-Markt an der Niedersachsenstraße ihre Einkäufe getätigt und war mit einem Rollator unterwegs in die Buchholzer Landstraße. Im Bereich des Wohn- und Geschäftskomplexes gegenüber des Rewe-Marktes stellten sich plötzlich zwei Frauen vor die 81-Jährige. Eine hielt ihr einen Werbeprospekt vor das Gesicht und fragte nach dem Geschäft. Währenddessen öffnete die Komplizin ungesehen die Handtasche der Seniorin, die sie im Rollator liegen hatte. Daraus entwendete die Frau das Portemonnaie mit Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld. Sofort rannten die beiden Frauen in Richtung Seppensen davon.

Möglicherweise gehörte noch ein Mann zu den beiden Täterinnen, denn Zeugen hatten das Trio unmittelbar nach der Tat zusammen in Richtung Seppensen laufen gesehen.

Die beiden Frauen waren zwischen 16 und 20 Jahren alt, trugen beide lange, dunkle Haare. Sie hatten helle Jeans und ein buntes Oberteil an.

Der Mann war ca. 30 Jahre alt, komplett dunkel gekleidet. Er hatte schwarzes Haar und trug eine Sonnenbrille.

Das Trio hatte sich kurz vor der Tat im Bereich der Bäckerei des Wohn- und Geschäftskomplexes an der Buchholzer Landstraße aufgehalten.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Toppenstedt/A7 - Unfall nach Sekundenschlaf

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 12.5.2025, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 12:45 Uhr war ein 55-jähriger Mann mit seinem Renault, vermutlich infolge Sekundenschlafs, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gefahren. Beim Versuch, nach rechts zurück zu lenken, kollidierte er mit dem Pkw mit Pferdeanhänger einer 59-jährigen Frau. Die beiden Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und drehten sich auf die Dachflächen. Der Pferdeanhänger kippte auf die Seite. In der Folge wurden noch der VW einer 32-jährigen Frau sowie ein LKW mit Anhänger eines 66-jährigen Mannes von den schleudernden Fahrzeugen getroffen und beschädigt.

Die drei Beteiligten in den PKW wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Auch das Pferd wurde durch den umfallenden Anhänger verletzt. Ein Tierarzt des Veterinäramtes begutachtete das Pferd, um seine Transportfähigkeit festzustellen. Anschließend konnte das Tier mit einem anderen Anhänger von der Autobahn gebracht werden.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg bis circa 15:30 Uhr voll gesperrt bleiben. Es kam zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 43.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten vor Ort sicher.

