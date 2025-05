POL-WL: Tödlicher Verkehrsunfall

LK Harburg (ots) - Tostedt - Portemonnaie-Diebstahl Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr ist eine 77-Jährige beim Einkauf in einem Supermarkt in Tostedt in der Straße Zinnhütte Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls geworden. Die bisher unbekannte Täterschaft nutzte offenbar einen günstigen Moment und entwendete in ...

