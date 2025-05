Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 09.05.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 11.05.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Tostedt - Portemonnaie-Diebstahl

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr ist eine 77-Jährige beim Einkauf in einem Supermarkt in Tostedt in der Straße Zinnhütte Opfer eines Portemonnaie-Diebstahls geworden. Die bisher unbekannte Täterschaft nutzte offenbar einen günstigen Moment und entwendete in diesem die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Tostedt unter 04182 404270 zu melden.

Kakenstorf - Vollsperrung B 75 nach Verkehrsunfall

Freitagmittag gegen 11:35 Uhr ereignete sich auf der B 75 in Höhe Kakenstorf ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein Pkw-Anhänger-Gespann befuhr die B 75 von Kakenstorf in Richtung Trelde, als der 65-Jährige Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Ford zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden die drei Insassen des entgegenkommenden Pkw im Alter von 36, 39 und 2 Jahren leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Buchholz - Trunkenheitsfahrten

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz in der Harburger Straße in Buchholz einen Pkw, nachdem dieser zuvor mit Schlangenlinien durch das Stadtgebiet Buchholz gefahren war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 1,72 Promille beim Fahrzeugführer fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr fiel Beamten ein Pkw in der Straße Nordring in Buchholz auf, aus welchem während der Fahrt durch mehrere Insassen Fahnen aus dem Fenster geschwenkt wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die insgesamt sieben Fahrzeuginsassen den Aufstieg eines Fußballvereins während der Fahrt feierten. Der Pkw war nur für fünf Personen zugelassen und zwei der Mitfahrer waren Kinder (9 und 11 Jahre), welche nicht angeschnallt waren. Des Weiteren wurde bei dem 43-Jähigren Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung von 0,54 Promille festgestellt. Dem 43-Jährigen wurde neben der Trunkenheitsfahrt auch noch die fehlende Sicherung der Kinder als Ordnungswidrigkeit vorgeworfen.

Rottdorf - Gasleitung beschädigt

Bei Baggerarbeiten im eigenen Garten beschädigte ein 42-jähriger Rottorfer am Freitag gegen 11:50 Uhr in der Straße "Großer Sandhagen" eine Gasleitung. Neben den Ortswehren Rottorf, Scharmbeck und Pattensen rückten auch die Stadtwerke und die Polizei aus. Das Leitungs-Leck wurde geschlossen, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Winsen - Verkehrsunfall mit Lieferservice ohne Versicherungsschutz

Samstagnachmittag gegen 14:25 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Winsener Lieferservices der Polizei, dass er im Ahornweg einen anderen Pkw angefahren habe. Vor Ort konnten die Polizisten zwar keinen Schaden an dem angefahrenen Fahrzeug feststellen, jedoch fanden sie heraus, dass das Lieferfahrzeug nicht versichert war. Gegen den Fahrer und seinen Chef wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutz eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Laßrönne - Großeinsatz auf der Elbe

Am Samstag gegen 14:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Winsen in der Elbuferstraße einen unverschlossenen Pkw fest. Der 54-Jährige Fahrzeugführer konnte im Nahbereich nicht festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden, weshalb umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt wurden. Unter Hinzuziehung der Wasserschutzpolizeien Scharnebeck und Hamburg, der DLRG, der Feuerwehr sowie von Personensuchhunden wurde der Elbbereich umfangreich abgesucht. Insgesamt waren 150 Polizei- und Rettungskräfte, 7 Boote und eine Drohne im Einsatz. Der Vermisste konnte trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen bisher nicht aufgefunden werden. Die Polizei leitete zudem mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Sportbootfahrer wegen Behinderung der Suchmaßnahmen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell