Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ferienzeit ist Einbruchszeit - Polizei und Weisser Ring e. V. bieten Präventionsmöglichkeiten an

Landkreis Harburg (ots)

Während die Urlaubszeit eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein sollte, nutzen Kriminelle auch diese Gelegenheit gerne aus:

Haus und Wohnung sind über Wochen unbewohnt, sodass Einbrecher möglicherweise leichtes Spiel haben. Dichtes Gedränge in beliebten Urlaubsregionen verschafft Taschendieben viele Tatgelegenheiten. Reisemobile auf vollen Parkplätzen werden zum Ziel mobiler Täter.

Polizei und Weisser Ring e. V. bieten hierzu in der nächsten Woche persönliche Beratung an verschiedenen Orten im Landkreis an:

- Mittwoch, 14.05.2025, 10.00-12.00 Uhr, auf dem Markt in Buchholz

- Freitag, 16.05.2025, 10.00-12.00 Uhr, bei Famila in Winsen (Luhe)

- Freitag, 16.05.2025, 10.00-12.00 Uhr, auf dem Markt in Tostedt

Für persönliche Beratungen ist der Beauftragte für Kriminalprävention, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger, auch direkt erreichbar: Tel. 04181 285-108, E-Mail: carsten.buenger@polizei.niedersachsen.de

