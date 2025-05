Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen ++ Tespe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz (ots)

Mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch, 07.05.2025, haben Diebe auf einem Hotelparkplatz an der Straße Hoheluft drei Firmenwagen aufgebrochen. In allen Fällen hatten die Täter die Heckscheiben der Kleintransporter eingeschlagen und aus dem Inneren Werkzeuge entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 18.00 und 07.00 Uhr.

Auch im Ortsteil Dibbersen kam es in derselben Zeit zu einem Einbruch in einen Kleintransporter. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Harburger Straße. Auch hier waren Werkzeuge und Messgeräte Ziel der Täter.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Tespe - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Geschäftshauses an der Lüneburger Straße, in Höhe der Bushaltestelle "Avendorfer Weg (Süd)", kam es am 06.05.2025 zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 10.30 Uhr hatte die Fahrerin eines schwarzen Ford Puma ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach einer halben Stunde wieder zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Am Fahrzeug fand sich silberfarbener Lack des verursachenden Fahrzeugs.

Zur fraglichen Zeit hatte ein silberfarbener Mercedes mit RZ-Kennzeichen neben dem Ford eingeparkt. Möglicherweise hatte dessen Fahrer, ein Mann mit weißem Haar und blauer Jacke, den Unfall verursacht und sich anschließend entfernt.

Die Polizei Marschacht sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04176 948930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell