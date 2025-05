Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrzeugteile abmontiert ++ Rosengarten/Tötensen - Ortstafel gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Maschinen und Werkzeuge von Baustelle gestohlen ++ u. w. M.

Winsen/Borstel (ots)

Fahrzeugteile abmontiert

In der Werner-Forßmann-Straße sind Diebe am Sonntag, 4.5.2025 in ein Firmengelände eingedrungen. In der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 5:00 Uhr schraubten sie zunächst ein Zaunelement auf und bauten anschließend 18 Auflaufeinheiten von dort abgestellten PKW-Anhängern ab. Ihre Beute im Wert von mehreren tausend Euro verluden die Täter in einen Transporter und flüchteten damit.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Rosengarten/Tötensen - Ortstafel gestohlen

Am Metzendorfer Weg haben Unbekannte das Ortseingangsschild "Rosengarten-Tötensen" gestohlen. Bei der letzten Kontrollfahrt am 30. April war das Schild noch vorhanden, am 4. Mai wurde sein Fehlen bemerkt.

Die Polizei Seevetal hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Schildes machen können, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Maschinen und Werkzeuge von Baustelle gestohlen

In der Zeit zwischen dem 30.4.2025, nachmittags und dem 5.5.2025, 5:45 Uhr, kam es an einer Baustelle an der Maschener Straße zu einem Diebstahl. In der fraglichen Zeit entwendeten Diebe eine Rüttelplatte vom Baustellengelände. Außerdem brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten daraus unter anderem ein Schweißgerät, einen Baggerstampfer und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 13.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Bendestorf - Fenster im Obergeschoss aufgehebelt

Am Montagmorgen, 05.05.2025, kam es im Waldfriedenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 4:25 Uhr kletterten die Täter auf ein Vordach und hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses auf. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus. Den Tätern gelang es dennoch, aus dem betroffenen Raum in aller Eile Bargeld zu entwenden und anschließend in die Dunkelheit zu flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Glastüren beschädigt

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 02. und 5.5.2025, haben Unbekannte am Kindergarten an der Rote-Kreuz-Straße mehrere Türglaselemente beschädigt. Die Täter hatten in der fraglichen Zeit Steine gegen die Glaselemente geworfen. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Stelle - Unfall im Vorbeifahren

In der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zu Montag, 5.5.2025, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein am Seitenstreifen abgestellter Seat Leon durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Das verursachende Fahrzeug hatte im Vorbeifahren den Außenspiegel touchiert, welcher anschließend in die Seitenscheibe gedrückt worden war.

Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 7:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Stelle, Tel. 04174 668980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell