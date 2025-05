Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 02.05.2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 04.05.2025 12:00 Uhr

Buchholz in der Nordheide (ots)

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:45 Uhr hörte ein Anwohner im Drosselweg ein lautes Klirren und anschließend die Alarmanlage eines Pkw. Als er aus dem Fenster auf die Straße sah, konnte er niemanden mehr entdecken. Die Seitenscheibe eines geparkten Pkw wurde mittels unbekannten Gegenstands eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde zum Glück nichts entwendet.

Zeugen oder weitere Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Hollenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr fiel der 15-jährige Tostedter den Beamten der Polizeistation Tostedt auf einem Kleinkraftrad auf, da er mit über 50 km/h unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Jugendliche lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt und ein Kleinkraftrad von max. 25 km/h führen darf. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt.

Ashausen, Bahnhofsvorplatz - Doppelter Einbruch in Snackautomaten

In der Nacht zu Samstag versuchten Täter einen am Bahnhof aufgestellten Snackautomaten aufzubrechen. Der Versuch misslang, sodass die Täterschaft in der Nacht zu Sonntag erneut einen Versuch unternahm, bei dem es gelang die Tür gewaltsam zu öffnen. Durch einen Zeugen wurden sie bei der Tatausführung gestört und flüchteten erneut ohne Beute vom Tatort.

Stelle - Schlägerei nach zu schneller Fahrt

Am Samstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Anwohnern und dem Fahrzeugführer eines Paketlieferdienstes. Da Anwohnern der Lieferfahrer bereits wiederholt zu schnell in ihrer Straße fahrend aufgefallen war, entschieden sich Vater und Sohn den Fahrer zur Rede zu stellen. Aufgrund von Unstimmigkeiten entwickelte sich aus dem Gespräch eine körperliche Auseinandersetzung, infolgedessen zwei Personen leicht verletzt wurden. Es wurden Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

BAB 1 Rade: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstagmittag, gegen 11 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Aufgrund einer einspurigen Überleitung auf die BAB 261 bildete sich auf der BAB 1 ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Rade.

Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin und die nachfolgende 41-jährige Fahrzeugführerin eines Ford bemerkten das Stauende rechtzeitig und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Darauffolgend näherte sich eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem LK Nienburg, welche die Situation falsch einschätze, auf das Heck des Ford auffuhr und diesen auf den Skoda schob.

Die Unfallverursacherin und die 73- jährige Beifahrerin des Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden.

Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Betrug am Telefon

Eine Neu Wulmstorfer Bürgerin wurde Opfer von hinterlistigen Betrügern, die am Telefon vorgaben, das Ersparte der Dame in Sicherheit bringen zu wollen. Die sich als Polizeibeamte ausgebenden Betrüger überzeugten sie davon, dass ihr Geld auf dem jetzigen Konto nicht sicher sei und daher umgehend auf ein anderes Konto überwiesen werden müsste. Die Gutgläubigkeit der Dame bescherte den Betrügern mehrere Tausend Euro.

Die Polizei rät bei solchen Anrufen:

- Legen Sie den Hörer umgehend auf! Seien Sie zu Ihrem eigenen Schutz mal unhöflich.

- Die Polizei ruft niemals mit der Rufnummer 110 an.

- Machen Sie am Telefon niemandem gegenüber Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen oder Aufbewahrungsorten- auch nicht beiläufig.

- Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte erfragen solche Daten niemals am Telefon.

- Sollten Sie bei Telefonaten mit der Polizei an deren Echtheit zweifeln, rufen Sie die Polizeidienststelle nach einer eigenständigen Nummernsuche selbst zurück

Neu Wulmstorf - Schwere Brandstiftung

In den Morgenstunden des 03.05.2025 kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Haushälfte bereits in Vollbrand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die brandbetroffene Haushälfte ist unbewohnbar.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben schnell Hinweise auf eine schwere Brandstiftung durch den Hausbewohner, der noch vor Ort festgenommen und in Untersuchungshaft verbracht wurde. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

