Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Seevetal/Over - Pick-Up vom Fahrbahnrand gestohlen ++ Tostedt - Jugendliche machten "Fahrübungen" auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw-Diebstahl

Heute, 30.4.2025, in der Zeit zwischen 2:30 Uhr und 7:30 Uhr, kam es im Postweg zu einem PKW-Diebstahl. Auf unbekannte Weise öffneten und starteten die Täter einen weißen Hyundai Tucson iX 35. Der Wagen stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus.

Hierzu sucht die Polizei Seevetal Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

Seevetal/Over - Pick-Up vom Fahrbahnrand gestohlen

In der Nacht zu Dienstag, 29.4.2025, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 08:30 Uhr, haben Diebe in der Straße Alter Elbdeich einen weißen Dodge Ram 1500 gestohlen. Wie die Täter den Wagen unbemerkt öffnen und starten konnten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tostedt - Jugendliche machten "Fahrübungen" auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Donnerstag, 17.4.2025, wurde die Polizei auf den Parkplatz des Nettomarktes an der Straße Unter den Linden gerufen. Gegen 17:15 Uhr hatte ein Zeuge angegeben, dass dort zwei mutmaßlich Jugendliche mit einem PKW hin- und herfahren würden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei zehn und 15 Jahre alte Jungs, die an einem PKW standen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Wagen eines Vaters. Die Jugendlichen stritten ab, mit dem Wagen gefahren zu sein. Möglicherweise gibt es aber einen Zeugen, der entsprechende Bildaufnahmen davon gemacht hat. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die beiden Minderjährigen eingeleitet und bittet diesen Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell