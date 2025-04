Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahndungsmaßnahmen nach Raubüberfall

Seevetal-Meckelfeld (ots)

Heute, 29.04.2025, gegen 06:30 Uhr kam es in der Straße Hennenhof zu einem Raubüberfall. Vier dunkel gekleidete Männer hatten - nach bisherigen Ermittlungen - mit zwei Pkw einen fahrenden Werttransporter blockiert und den Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Währenddessen brachen sie die Hecktür auf und entwendeten einen Beutel mit Wertgegenständen. Die Täter setzten sich in ihre beiden Pkw und flüchteten.

Während ein Wagen, vermutlich ein grauer VW Golf mit einem Schaden an der Beifahrerseite, in Richtung Hamburg-Harburg davonfuhr, ließen drei Täter ihren beschädigten Pkw Audi nach kurzer Flucht in der Straße Am Saal zurück und flüchteten zu Fuß weiter.

Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen sowie mit einem Polizeihubschrauber und einer Drohne im Einsatz, um nach den flüchtigen Tätern zu fahnden.

Möglicherweise entwendeten die drei Täter in der Straße Wennern drei Fahrräder von einem Grundstück und setzten ihre Flucht damit fort.

Personenspürhunde verfolgten eine Fährte, die über Glüsingen und Karoxbostel bis über das Autobahnkreuz Maschen führte. Für die Suchmaßnahmen mussten die Bahnstrecke zwischen Harburg und Hittfeld und das Autobahnkreuz für wenige Minuten voll gesperrt werden.

Aktuell (13:00 Uhr) dauern die Suchmaßnahmen noch an.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

