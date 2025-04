Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Erich-Kästner-Straße kam in der Nacht zu Montag, 28.04.2025, zu einem Pkw-Diebstahl. In der Zeit zwischen 18:30 und 09:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten, weißen Kia EV6 GT. Der Wert des E-Fahrzeugs liegt bei rund 41.000 Euro.

Hinweis nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell