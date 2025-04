Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge aus Container gestohlen ++ Winsen - PKW-Diebstahl

Tostedt (ots)

Werkzeuge aus Container gestohlen

Auf einer Baustelle an der Buxtehude Straße haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 24.4.2025, Werkzeuge im Gesamtwert von rund 5000 EUR gestohlen. Die Täter brachen die Vorhängeschlösser von insgesamt vier Lagercontainern auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Maschinen. Die Tatzeit liegt zwischen 16:30 Uhr und 6:30 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Winsen - PKW-Diebstahl

In der Zeit zwischen dem 23.4.2025, 17 Uhr und dem 24.4.2025, 7:20 Uhr, kam es in der Pestalozzistraße zu einem PKW-Diebstahl. In dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter einen in einer Parkbucht abgestellten Fiat 500 Abarth. Der rote Wagen hatte einen Wert von rund 16.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell