Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Katze durch Fangeisen verletzt

Buchholz (ots)

Heute, 23.04.2025, gegen 07:30 wurde die Polizei zu einer Kleingartensiedlung am Itzenbüttler Weg gerufen. Eine Zeugin hatte an einem Weg eine Katze entdeckt, die in einem Tellereisen festhing. Beamte lösten das Eisen, woraufhin die Katze sofort das Weite suchte. Offenbar war sie nur oberflächlich verletzt worden.

Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Die verbotene Tellerfalle wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell