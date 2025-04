Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorrad gestohlen ++ Buchholz - Werkzeuge aus mehreren Transportern gestohlen ++ Buchholz - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss ++ Brackel/A7 - LKW-Fahrer erlitt Herzinfarkt

Neu Wulmstorf (ots)

Motorrad gestohlen

An der Erich-Kästner-Straße kam es in der Nacht zu Dienstag, 22.4.2025, zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 6:00 Uhr entwendeten Diebe ein auf dem Parkstreifen abgestelltes Motorrad. Die KTM 690 SMC-R hat eine orange-schwarze Lackierung. Der Wert wird auf rund 8500 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Buchholz - Werkzeuge aus mehreren Transportern gestohlen

Auf einem Firmengelände an der Maurerstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 16. und 22.4.2025 insgesamt drei VW Transporter aufgebrochen. In allen drei Fällen hatten die Täter das Schloss der Hecktür gewaltsam geöffnet. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie verschiedene Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von rund 10.000 EUR.

Buchholz - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Hamburger Straße kam es gestern, 22.04.2025, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 14:50 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Hyundai auf den haltenden VW einer 32-jährigen Frau auf. Ihr Wagen wurde auf den VW eine 58-jährigen Frau geschoben, der wiederum noch den davor stehenden VW einer 44-jährigen Frau touchierte. Bei dem Zusammenstoß wurden die 32-Jährige und die 58-Jährige leicht verletzt.

Nach eigenen Angaben hatte der 52-Jährige Gas und Bremse verwechselt. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 EUR.

Brackel/A7 - LKW-Fahrer erlitt Herzinfarkt

Ein 56-jähriger LKW-Fahrer ist am Dienstagabend, 22.4.2025 in seinem LKW verstorben. Gegen kurz nach Mitternacht (23.4.2025) meldete ein Verkehrsteilnehmer einen LKW, der ohne eingeschaltetes Warnblinklicht oder sonstige Absicherung auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Ramelsloh auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg steht.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, lief der Motor des LKW. Auf dem Fahrersitz fanden sie den 56-Jährigen leblos vor. Die Beamten begannen sofort mit der Reanimation, die später vom Rettungsdienst fortgesetzt wurde. Die Notärztin stellte wenig später den Tod des Mannes fest.

Nach Auswertung der Fahrerdaten ist anzunehmen, dass der 56-Jährige bereits gegen 22:35 Uhr mit seinem LKW auf dem Standstreifen zum Stehen kam, hierbei auch gegen die Schutzplanke fuhr. Vermutlich hatte er bereits zu diesem Zeitpunkt den tödlichen Herzinfarkt erlitten.

