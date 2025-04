Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 17.04.2025, 12:00 Uhr bis 20.04.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Neu Wulmstorf/ Pkw gestohlen +++

In der Zeit vom 16.04.2025, 17:00 Uhr bis zum 17.04.2025, 06:45 Uhr wurde ein Pkw Hyundai Tucson Hybrid auf unbekannte Art und Weise entwendet. Der Pkw stand in der Danziger Straße Ecke Königsberger Straße. Das amtliche Kennzeichen lautet: HH-C 7510.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Pkw oder auf verdächtige Personen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Maschen unter der Telefon 04105-6200 melden.

+++ Seevetal/ Pkw- Einbrüche +++

Am Freitagvormittag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Eckel ein weißer Mercedes aufgebrochen. Der Pkw parkte am Fahrbahnrand und die hintere rechte Dreiecksscheibe wurde eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack sowie Bekleidung entwendet.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag in der Zeit von 21:30 Uhr bis 08:30 Uhr wurde in der Straße Bruchwiesen in Meckelfeld ein schwarzer Skoda aufgebrochen. Hier wurde die rechte hintere Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug wurde Bekleidung entwendet.

In der gleichen Nacht von 16:00 Uhr bis 10:30 Uhr wurde im Holzhäuserweg in Meckelfeld ein weiterer Skoda angegangen. Dabei konnte die Tür so geöffnet werden, da vermutlich die Türen nicht abgeschlossen waren. Das Auto wurde durchwühlt, da hier aber keine Wertgegenstände zu finden waren wurde nichts entwendet.

Aus diesem Grund ergeht nochmals der Hinweis, dass keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen und das Fahrzeug abgeschlossen werden sollte.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Maschen unter der Telefon 04105-6200 melden.

+++ Fleestedt / Rotlichtverstoß mit Folgen +++

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr missachtete ein 31-jähriger Taxifahrer aus Hamburg das Rotlicht auf der Hittfelder Landstraße in Richtung Hamburg. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 19-jährige mit ihrem Mini Cooper nach Links Abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß wobei die 19-jährige leicht verletzt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

+++ Garstedt / Betrunken gegen ein Reh gefahren +++

Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW die L234 von Garstedt in Richtung Winsen (Luhe). In einer Rechtskurve wechselte ein Reh plötzlich die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Anschließend lenkte der Fahrzeugführer den PKW geradeaus eine Böschung hinunter.

Zum Glück wurden weder der Fahrzeugführer, noch die 18-jährige Beifahrerin verletzt. Allerdings konnte während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über 1 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

+++ Thieshope / Brand eines Wohnmobils +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:45 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer bei dem Pendlerparkplatz der AS Thieshope ein brennendes Wohnmobil. Vermutlich stand das Wohnmobil dort bereits seit mehreren Wochen. Ein Eigentümer ist derzeit nicht bekannt. Das Wohnmobil brannte komplett aus. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

+++ Salzhausen / Verkehrsunfall beim Abbiegen +++

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr wollte ein 21-Jähriger mit seinem PKW von Salzhausen in Richtung Putensen abbiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßennässe geriet der PKW ins Schlingern. Ein weiterer Grund könnte mit, die festgestellte Alkoholbeeinflussung von 1,6 Promille sein.

Der entstandene Schaden wurde auf ca. 17 000 Euro geschätzt, da an dem PKW ein Totalschaden entstand und diverse Verkehrseinrichtungen beschädigt wurden.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren und der Führerschein wurde einbehalten.

+++ LK Harburg / Osterfeuer +++

Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr wurde das Osterfeuer in Ramelsloh vorzeitig durch unbekannte Täter entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand wieder löschen. Mit Hilfe der Feuerwehr Klecken wurde über den Tag das Osterfeuer neu aufgebaut, so dass es traditionell am Samstagabend angezündet werden konnte.

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde durch eine aufmerksame Autofahrerin ein in Schlangenlinien geführter Pkw in Tostedt gemeldet. Bei der 51-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Alkoholbeeinflussung von 2,12 Promille festgestellt. Sie kam vom Osterfeuer in Buxtehude und geriet auf der Fahrt nach Tostedt mehrfach in den Gegenverkehr. Zum Glück wurde bei der Fahrt niemand verletzt.

Gegen die Fahrzeugführerin aus Buxtehude wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Für einen 37-jährigen Tostedter endete das Osterfeuer in Dohren in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Krankenhaus Buchholz, nachdem er durch einen bislang unbekannten männlichen Besucher gegen den Kopf geschlagen wurde. Das alkoholisierte Opfer ist durch den Schlag mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen und war kurzzeitig nicht ansprechbar.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zu dem männlichen Täter, der aus der Masse agiert haben soll.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Tostedt unter der Telefonnummer 04182-404270 zu melden.

Alle anderen Osterfeuer verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell