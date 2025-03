Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ungebetener Gast und Gärtner

Kaiserslautern (ots)

Ein ungebetener Gast und Gärtner führte am Samstagmittag zu mehreren Polizeieinsätzen. Aber der Reihe nach. Zunächst meldete sich gegen 14:30 Uhr ein überraschter Eigenheimbesitzer aus Kaiserslautern-Hohenecken bei der Polizei, weil ein Mann mit Schaufel dessen Grundstück umgrub. Der Anrufer mutmaßte, dass der Mann möglicherweise im Auftrag eines Nachbarn tätig sein könne, konnte sich das Ganze aber trotzdem nicht so recht erklären. Bis zum Eintreffen der Streife hatte sich der Mann mit einem Fahrrad unerkannt von der Örtlichkeit entfernt, so dass der Sachverhalt nebulös blieb. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er wieder in Erscheinung trat.

Eine Streife des Altstadtreviers stellte den bislang Unbekannten etwa zwei Stunden später auf dem Synagogenplatz fest, wo dieser bereits einen circa drei Meter langen Graben ausgehoben hatte. Der angetroffene 35-Jährige erklärte, dass er zuvor schon in Hohenecken tätig gewesen sei, die Bodenqualität teste und später Blumen einpflanzen wolle. Nicht zuletzt wegen seiner Alkoholisierung konnte er mit dieser Erklärung nicht überzeugen, auch sonst war diese Version für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Dem 35-Jährigen wurde nach der Identitätsfeststellung ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Hobbygärtner in mehreren Fällen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell