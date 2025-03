POL-PPWP: Zugausfälle sorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots) - Auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße ist es am Freitagmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 37-Jährige touchierte beim Ausparken mit ihrem PKW einen danebenstehenden Wagen und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder Feststellungen zu ihrer Person zu ermöglichen, entfernte sich die Frau unerlaubt von der ...

