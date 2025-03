Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Körperverletzung nach verkehrsrechtlichem Fehlverhalten

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern rief am Freitagmittag die Polizei auf den Plan. Kurz vor vier wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil ein 82-jähriger Fußgänger einen 24-jährigen Radfahrer in der Reichswaldstraße mit Pfefferspray verletzte. Wie die Sachverhaltsaufnahme vor Ort ergab, befuhr der 24-Jährige mit seinem Rad zuvor den Gehweg, wo er auf den Senior traf. Dieser forderte ihn auf, mit seinem Fahrrad auf der Straße zu fahren. Noch bevor der junge Mann auf die Fahrbahn wechseln konnte, sprühte der 82-Jährige Pfefferspray in dessen Richtung. Der Radfahrer erlitt Reizungen der Atemwege. Der ältere Mann flüchtete nach der Tat und wurde in einem Anwesen in der Nähe ermittelt und festgestellt. Er wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten müssen.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell