Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus ++ Seevetal - Unbekannter belästigt Frau am Hörstener See

Seevetal/ Maschen (ots)

Insgesamt 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 15:20 Uhr, zur Bekämpfung eines Dachstuhlbrandes im Einsatz. Im Uhlengrund in Maschen stand bereits bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner befanden sich bei Brandausbruch nicht in dem Haus. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und beschlagnahmte den Brandort.

Unbekannter belästigt Frau am Hörstener See

Bereits am Dienstag, 15.04.2025, gegen 17 Uhr, wurde eine 65jährige Frau beim Spazierengehen am Hörstener See von einem unbekannten Mann belästigt. Wie die Frau mitteilte befand sie sich am Nordufer als ein mindestens 40-jähriger Mann ihr ohne Hose gegenüberstand und masturbierte. Der Mann war nur mit einem dunklen Kaputzenpullover bekleidet. Er hatte eine helle Hautfarbe und kräftige Beine. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell