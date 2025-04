Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall fordert mehrere Verletzte

Toppenstedt/ A7 (ots)

Am gestrigen Dienstag, 16.04.2025, gegen 13.05 Uhr, ereignete sich auf der 7 in Höhe Toppenstedt ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Ersten Ermittlungsergebnissen nach zur Folge befuhr ein 30jähriger Mann aus Celle die A7 in Richtung Hannover. Aufgrund eines Staus musste dieser seinen BMW stark abbremsen, geriet dadurch ins Schleudern und stieß gegen ein in gleicher Richtung fahrendes Auto einer Familie aus dem nordrheinwestfälischen Beverungen. Durch den Aufprall wurde der VW der Familie unter einen Lkw- Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen geschoben. In dem Auto befanden sich zwei Erwachsene und ein Kleinkind (1). Alle Mitfahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie wurden zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Der 30jährige Mann aus Celle wurde leichtverletzt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A7 in Richtung Hannover für zwei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell