Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin nach Unfall verstorben

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Dienstagabend kam es in der Neukircher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5984371) Wie jetzt bekannt wurde, ist die Seniorin am heutigen Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

