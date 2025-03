POL-PPWP: Deine PoliZEIT - Talk with Cops

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag ein Mann aus dem Donnersbergkreis. Nach seinen Angaben war er gegen 13 Uhr mit einem Traktor auf der K32 in Richtung Gehrweiler unterwegs, als das Gefährt plötzlich anfing zu rauchen. Der 77-Jährige schaffte es noch, den Trecker abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor der Bulldog in Vollbrand stand. Durch das Feuer ...

mehr