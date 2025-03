Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebesgut aus Autoaufbrüchen - Eigentümer gesucht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bereits am 19. Februar haben Polizeibeamte einen mutmaßlichen Autoknacker in Enkenbach-Alsenborn festgenommen. Der amtsbekannte Mann war den Polizisten bei einer Streifenfahrt aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie mehrere Gegenstände, die dem 44-Jährigen nicht gehörten. Einige konnten den Autoaufbrüchen in der Umgebung zugeordnet werden. Derzeit sucht die Polizei nach weiteren Eigentümern von Gegenständen, die noch nicht an ihren rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden konnten. Hierzu können unter folgendem Link https://s.rlp.de/oifTDMi die Bilder der sichergestellten Sachen aufgerufen und angesehen werden. Wer sein Eigentum wiedererkennt oder Angaben zu dem jeweiligen Besitzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter 0631 369-14199 zu melden. |elz

