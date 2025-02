Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll stellt 8.000 Vapes sicher; Steuerschaden in Höhe von 34.000 Euro

Osnabrücker Zöllner stellten bereits am Mittag des 23. Januar 2025 bei einer Fahrzeugkontrolle 8.000 unversteuerte E-Zigaretten, sogenannte Vapes sicher. Der zu erwartende Steuerschaden beläuft sich auf rund 34.000 Euro.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr auf der Autobahn 30, als ein in den Niederlanden zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Kleintransporter für eine Kontrolle auf den Rastplatz Emstal Süd, in der Nähe von Salzbergen um.

In der Befragung gab der Reisenden an, dass er elektronische Bauteile geladen habe und diese in die Nähe von Lüneburg liefern würde.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte der Fahrer des Fahrzeuges", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Bei der anschließenden Intensivkontrolle des Transporters entdeckten die Zöllner auf der Ladefläche auf Paletten befindliche und in schwarzer Folie gewickelte Kartons. Beim Öffnen dieser Kartons kamen 8.000 unversteuerte Vapes zum Vorschein.

Die Waren wurden sichergestellt.

Gegen den Fahrer ist ein Strafverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet worden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Münster - übernommen.

Zusatzinformation

Seit dem 1. Juli 2022 sind sogenannte Substitute für Tabakwaren (Einweg-E-Zigaretten) in Deutschland steuerpflichtig. Die Tabaksteuer beträgt aktuell 0,20 Euro je Milliliter. Zusätzlich dürfen nikotinhaltige elektronische Zigaretten nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie ein Volumen von höchstens zwei Millilitern nicht überschreiten. Regelmäßig überschreiten die sichergestellten E-Zigaretten die Höchstfüllmenge von zwei Millilitern. Die angegebene Füllmenge beziehungsweise Anzahl der Züge stimmt zudem häufig nicht mit der auf der Packung angegeben Menge überein. Verstöße werden von den Behörden straf- und steuerrechtlich verfolgt.

