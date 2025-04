Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall auf Bank-Parkplatz - Tatverdächtige festgenommen

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Heute, 22.04.2025, gegen 09:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der Volksbank-Filiale an der Ohlendorfer Straße zu einem Raubüberfall. Ein 64-jähriger Mann wollte in der Bank Bargeld einzuzahlen. Kurz vor dem Gebäude entrissen zwei junge Männer ihm eine Umhängetasche mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Ohlendorfer Straße in Richtung der Autobahn. Der 64-Jährige blieb weitestgehend unverletzt.

Ein mutmaßlich jugendlicher Täter konnte durch einen Zeugen nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Beute hatte er nicht bei sich.

Zahlreiche Funkstreifenwagen, zwei Polizeihubschrauber, Personenspürhunde und eine Drohne waren mehrere Stunden im Einsatz, um nach dem noch flüchtigen Täter zu fahnden. Sie Suche konzentrierte sich dabei auf das Gebiet südlich der Ohlendorfer Straße und westlich der A7.

Personenspürhunde nahmen an aufgefundener Oberbekleidung eine Fährte auf. Diese führte an die A7. Dort konnten Beamte gegen 15 Uhr den zweiten, ca. 30 Jahre alten Täter aufgreifen und vorläufig festnehmen. Er hatte die Beute noch bei sich.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Personalien dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell