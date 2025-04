Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seniorin von Trickdieben bestohlen ++ Seevetal/Beckendorf - Pedelecs aus Garage gestohlen ++ Tostedt - Unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Seniorin von Trickdieben bestohlen

Am Mittwoch, 23.4.2025, ist eine 86-jährige Frau von Unbekannten bestohlen worden. Gegen 11:30 Uhr hatte ein Mann an der Wohnungstür der Frau in der Stichstraße geklingelt und angegeben, dass es in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Er sei von den Wasserwerken und müsse ihre Leitung kontrollieren. Die Frau ging mit dem Mann ins Badezimmer, wo sie einige Minuten lang das Wasser laufen ließen. Später verließ der Mann unter einem Vorwand die Wohnung. Kurz danach stellte die Frau fest, dass aus verschiedenen Schubladen mehrere tausend Euro entwendet worden waren. Vermutlich hatte der Täter einen Komplizen unbemerkt in die Wohnung gelassen, so dass dieser das Bargeld an sich nehmen konnte.

Die Frau beschreibt den Mann als circa 45-50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er sprach Hochdeutsch.

Im Zuge der Nachbarschaftsbefragung erhielt die Polizei einen Hinweis auf drei Männer, die sich gegen 12 Uhr in der Stichstraße bewegt hatten und kurz danach wieder weggefahren waren. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Seevetal/Beckendorf - Pedelecs aus Garage gestohlen

In der Nacht zum 23.4.2025 haben Diebe in der Beckedorfer Straße zwei Pedelecs gestohlen. Die Räder im Wert von insgesamt und 6000 Euro befanden sich auf einem Privatgrundstück in einer Garage. Die Täter öffneten auf noch unbekannte Weise das elektronische Torschloss der Garage und nahmen die beiden Räder der Marke Flyer, Modell Gotour 6, an sich. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tostedt - Unter Alkoholeinfluss gegen Hauswand gefahren

In der Kastanienallee kam es heute, 24.4.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 3:50 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass soeben ein PKW gegen eine Hauswand gefahren sei. Der oder die Fahrerin seien jedoch nicht mehr am Fahrzeug. Als Polizeibeamte den Ort erreichten, trafen sie auf einen Ford Focus, der im Vorgarten eines Geschäftshauses an der Hauswand stand. Der Wagen hatte zwei Verkehrszeichen sowie einiges Buschwerk überfahren und war an der Wand zum Stehen gekommen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten in Tostedt schließlich den 27-jährigen Fahrer ausfindig machen. Er war deutlich alkoholisiert, erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell