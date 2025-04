Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Raubüberfall auf Bankparkplatz: Beide Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Bezug: POL-WL: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6017724

Die gestern nach einem Raubüberfall auf einen 64-jährigen Mann vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen sind heute in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg nach einer Anhörung heute Mittag die Haftbefehle erlassen. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 16 und 26 Jahren, die beide keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden am Nachmittag in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

