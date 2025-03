Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup. In Autohandel eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße sind am Sonntagmittag (02.03.2025) in der Zeit zwischen 12.15 und 12.30 Uhr bislang Unbekannte in einen Autohandel eingebrochen. Sie drangen über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude des Geschäftes ein und durchsuchten anschließend die Büroräume. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Fahrzeugschlüssel, ein Handy und ein Tablet im Wert von rund 3500 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise von möglichen Zeugen.

