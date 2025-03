POL-LIP: Lage. Auffahrunfall - PKW gerät in Brand.

Polizei Lippe

Auf der Schötmarschen Straße (B 239) ereignete sich am Montagnachmittag (03.03.2025) gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen Heerstraße und Waddenhausen, bei dem drei VWs beteiligt waren. Eine 46-jährige Frau aus Lage war mit ihrem VW Sharan in Richtung Bad Salzuflen unterwegs. Vor ihr befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Als eine 75-jährige VW T-Roc-Fahrerin aus Lage verkehrsbedingt abbremste, bremste auch der 18-jährige VW Golf-Fahrer aus Minden stark, der hinter ihr unterwegs war. Die Situation vor ihr bemerkte die Sharan-Fahrerin augenscheinlich zu spät, so dass sie auf den Golf auffuhr, der wiederum auf den T-Roc geschoben wurde. Der VW Golf geriet durch den Aufprall in Brand. Das Feuer griff auch auf den T-Roc über. Alle Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge rechtzeitig verlassen. Die 46-Jährige sowie der 18-Jährige erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen - der Rettungsdienst transportierte sie in ein Klinikum. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. An allen drei Autos entstand ein hoher Sachschaden, der auf rund 55.000 Euro geschätzt wird. Auch am Straßenasphalt kam es zu geringem Schaden. Die Schötmarsche Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen sowie die Reinigung der Straße bis etwa 17 Uhr voll gesperrt.

