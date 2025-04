Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

Schönberg (ots)

Nachdem Unbekannte am zurückliegendem Wochenende in einen Friseursalon in Schönberg eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum vom 29. März bis zum 01. April 2025 Zutritt zu einem Friseursalon Am Markt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Arbeitsmittel im Gesamtwert von circa 7.500 Euro. Am Montagmorgen wurde der Einbruch festgestellt und unverzüglich der Polizei mitgeteilt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell