Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 25.04.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 27.04.2025, 12 Uhr

Buchholz (ots)

Täterfestnahme nach Unterschlagung eines Smartphones

Durch einen 17-Jährigen wurde ein Handy aufgefunden und nicht, wie üblich, beim Fundbüro abgegeben, sondern auf einer Plattform zum Verkauf angeboten. Die Verliererin konnte aufgrund bestimmter Merkmale ihr Handy wieder erkennen und informierte die Polizei. Durch ein fingiertes Kaufinteresse wurde ein Treffen in Buchholz vereinbart, bei welchem eine Polizeibeamtin und ein -beamter in zivil den Täter festnehmen konnten. Das Handy konnte sichergestellt und an die Geschädigte wieder ausgehändigt werden. Ein Strafverfahren (Unterschlagung) wurde eingeleitet. Der Täter wurde nach Beendigung aller Maßnahmen an seinen Vater übergeben.

Tostedt - Hausfriedensbruch in Schule

Am Freitagabend wurden der Polizei mehrere Jugendliche im Oberstufenzentrum in der Schützenstraße gemeldet. In einem der Räume der Schule konnten vier Jugendliche/Heranwachsende angetroffen werden. Ein fünfter Jugendlicher wurde beim Fluchtversuch gestellt. Nachdem sie alles aufräumen mussten, wurden sie durch ihre Mütter abgeholt bzw. nach Hause gefahren. Gegen alle fünf wurde ein Strafverfahren (Hausfriedensbruch) eingeleitet.

Jesteburg - Trunkenheit infolge Drogen und Alkohol

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein polizeilich bekannter Fahrzeugführer im Allerbeeksring angehalten und kontrolliert werden. Der 24-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin hatte er Kokain und Alkohol (0,73 Promille) vor Fahrtantritt konsumiert. Gegen ihn und die Halterin des PKW wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

BAB 1 - Kollision in der Rettungsgasse

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, touchierte ein Rettungswagen auf der A1 beim Durchfahren der Rettungsgasse, kurz vor der Anschlussstelle Rade in Fahrtrichtung Bremen, ein anderes, bislang unbekanntes, Fahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug vermutlich um ein weißes Wohnmobil bzw. einen weißen Wohnwagen. Die Polizei ermittelt und bittet den Geschädigten bzw. mögliche Zeugen sich bei der Autobahnpolizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171/796-200 zu melden.

Tespe/Avendorf - Brand eines Bungalows

Am Freitagnachmittag brannte ein Bungalow in Avendorf beinahe vollständig ab. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause. Einzig der Familienhund befand sich im Bungalow, für den tragischerweise jede Hilfe zu spät kam. Die Brandursache ist derzeit unklar, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Seevetal/Maschen - Diebstahl eines Wohnmobils

In der Zeit zwischen dem 24.04.2025, 21:30 Uhr und 25.04.2025, 08:30 Uhr kam es in der Alten Bahnhofstraße zum Diebstahl eines Wohnmobils. In dieser Zeit entwendeten unbekannte Täter den auf einem Stellplatz abgestellten Fiat ADRIA Twin 540 SPT. Der Wert wird auf 32.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/620-0.

Winsen (Luhe) - Trunkenheit infolge Alkohol und THC

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte die Polizei Winsen im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der 25-jährige Fahrer nicht nur Alkohol konsumiert hatte, sondern auch unter dem Einfluss von THC stand. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell