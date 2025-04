Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mann durch Schläge und Tritte verletzt - Polizei sucht Zeugen

Seevetal/Hittfeld (ots)

Am Sonntag, 27.04.2025, vermutlich gegen kurz nach 06 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am Bahnhof, Ecke Helmsweg, zu einem Überfall auf einen 39-Jährigen Mann. Dazu sucht die Polizei Zeugen.

Nach Angaben des Mannes war dieser gegen 06 Uhr mit dem Metronom aus Hamburg am Bahnhof Hittfeld angekommen. Von dort bewegte er sich in Richtung L 213. Schon am Bahnhof haben drei Männer verbal aggressiv auf den 39-Jährigen eingeredet und ihn verfolgt. Der Mann versuchte, sich der Situation zu entziehen. Zwei der drei Männer fingen an, auf den 39-Jährigen einzuschlagen und ihn, als er schon am Boden lag, zu treten. Anschließend nahmen sie ihm persönliche Gegenstände ab.

Der 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er erlitt mehrere Frakturen und Prellungen.

Die drei Männer waren vermutlich ebenfalls mit dem Metronom mit nach Hittfeld gefahren. Wohin sie nach der Tat geflüchtet waren, ist unbekannt.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen schweren Raubes eingeleitet und wertet aktuell verschiedene Videoaufnahmen aus. Zeugen, die am Sonntagmorgen ebenfalls mit dem Metronom von Hamburg in Richtung Bremen unterwegs waren und denen das Trio aufgefallen ist, oder die den Angriff auf den 39-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

