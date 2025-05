Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trunkenheitsfahrt beendet ++ Toppenstedt/A7 - Unfall nach Ausweichmanöver

Stelle (ots)

Trunkenheitsfahrt beendet

Am Sonntag, 04.05.2025, gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Winsen einen 55-jährigen Mann, der mit seinem Pkw auf der Harburger Straße unterwegs war. Hierbei machten sie auch einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer. Dabei erreichte er einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Toppenstedt/A7 - Unfall nach Ausweichmanöver

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Sonntag, 04.05.2025, zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetzter Pkw war gegen 16:35 Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als dessen 53-jähriger Fahrer wegen eines in die Fahrbahn ragenden Verkehrszeichens nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet der VW ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Eine 22-jährige Frau, die sich mit ihrem Seat dahinter befand, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Heck des VW.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen der beiden Pkw leicht verletzt, vier von ihnen kamen zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt rund 27.000 Euro.

Möglicherweise war das Verkehrszeichen nicht richtig an der Mittelschutzplanke fixiert gewesen, sodass es sich in den Fahrstreifen neigte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

