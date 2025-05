Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW geriet in Brand ++ Buchholz - Zaun aufgebrochen

Seevetal/A7 (ots)

PKW geriet in Brand

Eine 55-jährige Frau war am Sonntagabend, 11.5.2025, gegen 20:30 Uhr, mit ihrem Ford auf der A7 unterwegs, als sie plötzlich eine Rauchentwicklung im Motorraum feststellte. Die Frau verließ an der Anschlussstelle Fleestedt die Autobahn und hielt an der Einmündung an. Dort geriet der Wagen schließlich in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Da ausgelaufene Betriebsstoffe die Fahrbahn verunreinigt hatten, musste diese noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden, bevor der Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

Buchholz - Zaun aufgebrochen

Bei einem Möbel- und Einrichtungsgeschäft an der Maurerstraße kam es am Wochenende zu einem Einbruch in das umzäunte Außengelände. In der Zeit zwischen Samstag, 10.5.2025, 16:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr, haben Unbekannte ein Vorhängeschloss aufgebrochen und die Umzäunung des Außenbereichs geöffnet. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell