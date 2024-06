Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge an der Tankstelle und ein Einbruchsversuch

Werdohl (ots)

Schläge an Tankstelle

Von Samstag auf Sonntag hat die Polizei gegen 00:45 Uhr die Tankstelle an der Werdohler Straße aufgesucht, da es dort eine Auseinandersetzung gab. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde ein 18 Jahre alter Altenaer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Er hielt sich auf dem Gelände an seinem Pkw auf, eine Gruppe anderer Personen war auch vor Ort. Ein etwa 2 Meter großer blonder Mann im Alter von 23 - 25 Jahren und beigem Pullover sei auf ihn zugekommen und habe ihn geschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Die Personen seien in einem grauen Mercedes mit MK - Kennzeichen davongefahren.

Einbruchsversuch

In der Rodtstraße haben am Freitag zwischen 13:55 und 14:10 Uhr Unbekannte versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Der Mieter hatte kurzzeitig das Haus verlassen und die Haustür offenstehen gelassen. In diesem Zeitraum wurde an seiner Wohnungstür gehebelt, die Polizei sucht nach Zeugen. (lubo)

