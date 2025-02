Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.02.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung in Stuhr/ Brinkum

Am Samstagabend, den 08.02.2025, kam es gegen 18:10 Uhr in Stuhr-Brinkum zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Ein 19-jähriger Weyher befuhr mit seinem BMW die Ortsumgehung Brinkum und verließ diese an der Ausfahrt Leeste. Er wollte nach links in Richtung Leeste abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 33-jährigen Frau aus Delmenhorst, die die Leester Straße mit ihrem Hyundai befuhr. Die Frau wurde verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 EUR. Die Leester Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht in Stuhr/ Groß-Mackenstedt

Am Samstagabend, den 08.02.2025, gegen 20:20 Uhr kam es in Stuhr/Groß-Mackenstedt, im 3-K-Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW wollte in Höhe eines Baumarktes wenden. Dabei stieß er zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen einen abgestellten Transporter, der wiederum dadurch gegen einen anderen Transporter geschoben wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von über 5.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der 0421/ 80660 entgegen.

Verkehrsüberwachung in Diepholz

Am Samstag, den 08.02.2025, führte die Polizei in Diepholz Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Bundesstraße 51 in Diepholz durch. Ein 27-jähriger Osnabrücker überschritt dabei gegen 11:15 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Es ergaben sich zudem Hinweise, auf den vorherigen Konsum berauschender Mittel. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen mehreren verkehrsrechtlichen Verstößen ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell