Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag an der Kreuzung Schillerstraße/Hauptstraße auf der Suche nach Zeugen. Dort soll gegen 10:15 Uhr durch einen Abbiegevorgang der Audi eines 62-Jährigen beschädigt worden sein. Während der Audi-Fahrer auf der rechten der beiden Fahrspuren in Richtung Berliner Straße unterwegs gewesen ist, soll in gleicher Fahrtrichtung der unbekannte Fahrzeuglenker von der linken Spur aus nach Rechts in die Hauptstraße abgebogen sein. Hierbei kollidierte er mit dem Audi. Nach dem Unfall entfernte sich der mutmaßliche Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen und den Vorfall zu melden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer Telefonnummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell