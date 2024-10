POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Beim Rangieren Auto beschädigt

Gaggenau (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 Uhr und 23:50 Uhr hat sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Straße "An den Badäckern" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte offenbar an der rechten Wohnhausseite über ein dortiges niedriges Dach des Nachbarn auf den Balkon eines Einfamilienhauses geklettert sein und eine Balkontür aufgehebelt sowie eine ...

mehr