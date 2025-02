Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug und Einbrüche

Menden (ots)

Falsche Airpods

Ein 37 Jahre alter Mendener wollte über eine online-Inserat Kopfhörer erwerben, 270 Euro wurden von dem Verkäufer gefordert. Man traf sich Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr am Obsthof zur Übergabe. Im Nachhinein wurde klar: die Kopfhörer sind eine Fälschung und das Geld nicht wert. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Der Verkäufer wird als 25-30 Jahre alt beschrieben und war etwa 170cm groß, unrasiert und von normaler Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo)

Einbruch in Waschanlage

In der Nacht auf Mittwoch sind zwischen 19 und 11 Uhr unbekannte Täter in eine Waschanlage an der Lendringser Hauptstraße eingebrochen. Sie setzten die Überwachungskameras außer Betrieb und verschafften sich gewaltsam Zugang zur Waschanlage. Dort wurden Schränke durchwühlt und Bargeld entwendet. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen? Die Polizei Menden nimmt Hinweise unter 02373 / 9099-0 entgegen. (brae)

Einbruch in Wohnung

Mittwochabend wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Einbruch gemeldet. Ein Zeuge sah ein beschädigtes Fenster an einem Mehrfamilienhaus. Vermutlich hat sich ein Täter mit einem Hebelwerkzeug Zutritt in die Wohnung verschafft und diese durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Montag und Mittwochnachmittag, nun ermittelt die Polizei. (brae)

