POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - In der Nacht vom 05.02.2025 auf den 06.02.2025 ist ein Geldautomat in der Iserlohner Innenstadt gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter mit ...

