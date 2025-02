Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomatensprengung in Iserlohn: Pressemitteilung der Polizei Dortmund

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom 05.02.2025 auf den 06.02.2025 ist ein Geldautomat in der Iserlohner Innenstadt gesprengt worden. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Etwaige Gebäudeschäden werden aktuell geprüft. Bei dem Objekt handelt es sich um ein reines Geschäftsgebäude. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache unter der 0231/132-7441. Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab 6:30 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund. (Lubo)

