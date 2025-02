Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verschreckt

Kierspe (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht versucht, in einen Getränkemarkt an der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Gegen 1:40 Uhr erklang der laute Alarm, nachdem die Täter zuvor an einem Fenster hebelten. Entwendet wurde nichts. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, sie verliefen bislang ergebnislos. Nun ermittelt diie Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell